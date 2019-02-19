Румас: мы сработали лучше, чем в прошлом году

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Из семи важнейших показателей прогноза социально-экономического развития в 2018 году не выполнен результирующий — темп роста ВВП, который на 0,5 процентного пункта сложился ниже прогноза (103% при плане 103,5%), заявил премьер-министр Сергей Румас на заседании Совета министров 19 февраля.

«Основное негативное влияние на данный показатель оказало снижение добавленной стоимости в сельском хозяйстве. Но это не значит, что все другие отрасли сработали эффективно, и с максимальной отдачей», — цитирует Румаса пресс-служба правительства.

В то же время, по его словам, важно, что экономический рост в прошлом году обеспечен при сохранении макроэкономической сбалансированности.

«Сформировано положительное сальдо внешней торговли в размере почти 700 млн долларов США. Результат этот лучше, чем в прошлом году. В прогнозном коридоре удержана инфляция. Ценовая стабильность и рост денежных доходов населения способствовали росту на внутреннем потребительском рынке», — отметил глава правительства.

Говоря о задачах на 2019 год, Румас назвал принципиальным вопросом обеспечение выполнения параметров пятилетней программы.

«В последние три года не вошли в прогнозный коридор пятилетки два показателя — сельхозпроизводство и строительно-монтажные работы. По ряду показателей, включая ВВП, идем практически впритык. С одной стороны, планка по ВВП на 2019 год задана высокая — 104%. С другой — это лишь нижняя граница на текущий год по программе пятилетки», — сказал Румас.
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Тэги: Совмин параметры социально-экономического развития Персона: Сергей Румас

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