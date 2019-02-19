Средняя зарплата опять меньше 500 долларов

Средняя начисленная зарплата в Беларуси вновь ниже 1.000 рублей, следует из информации премьер-министра Сергея Румаса на заседании Совета министров 19 февраля. Январская зарплата оказалась меньше, чем в декабре, ноябре и октябре 2018 года.

По его словам, которые приводит пресс-служба правительства, за 2018 год реальные доходы населения приросли на 8%, что в 2,5 раза выше прогнозного уровня. Реальная заработная плата выросла на 11,6%, в том числе в бюджетной сфере — почти на 14%.

«Уже есть статистика за январь: средняя зарплата составила 982 рубля (455 долларов США в пересчете по курсу Нацбанка на конец месяца. — БелаПАН.) и, в принципе, находится в рамках прогноза правительства», — сказал Румас. Он отметил, что в 2019 году правительство будет особое внимание уделять доходам низкооплачиваемых категорий работников, сейчас большая часть таких работников сосредоточена в бюджетной сфере.

По данным Белстата, номинальная начисленная средняя зарплата работников в декабре 2018 года составила 1.115,3 рубля (516,4 доллара). По сравнению с ноябрем зарплата выросла на 12,2% (с 994 рублей), по сравнению с декабрем 2017 года — на 12,1% (с 995,3). Потребительские цены в минувшем году повысились на 5,6%. Таким образом, реальная зарплата увеличилась на 6,2% (декабрь к декабрю).

По подсчетам БелаПАН, в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018-го зарплата упала на 12% (реальная, с учетом инфляции — на 12,7%), с ноябрем — на 1,2% (2,9%), с октябрем — на 1,8% (4%).

В связи с годовыми выплатами зарплата в декабре всегда намного выше, чем в ноябре и январе. В новейшей истории Беларуси исключением стали первые месяцы 1992-1995, 1999, 2000 и 2012 годов, когда наблюдался высокий уровень инфляции, зарплата тоже быстро росла и оказывалась выше, чем в декабре.

Январская зарплата обычно выше ноябрьской. Нынешний год стал исключением. Такая же картина наблюдалась в 2009-2011 и 2014-2016 годах. Зарплата в январе была ниже, чем в октябре предыдущего года, в 2007, 2009, 2010, 2014—2017 и 2019 годах.