На среду объявлен желтый уровень опасности

В среду, 20 февраля, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода.

Практически во всех регионах страны выпадут осадки – дождь и мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица (в связи с этим объявлен желтый уровень опасности).

Ветер западный порывистый. Максимальная температура воздуха +1..+7°С.

В столице вероятность осадков составляет 70-80%). Столбтк термометра в течение дня покажет следующие значения: