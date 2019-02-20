На среду объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
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В среду, 20 февраля, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода.

Практически во всех регионах страны выпадут осадки – дождь и мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица (в связи с этим объявлен желтый уровень опасности).

Ветер западный порывистый. Максимальная температура воздуха +1..+7°С.

В столице вероятность осадков составляет 70-80%). Столбтк термометра в течение дня покажет следующие значения:

  • утром и днем +3..+4°С;
  • вечером 0..+2°С.
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Тэги: погода

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