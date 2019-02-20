В Беларуси побит температурный рекорд дня почти 70-летней давности

Температурный рекорд дня 69-летней давности побит в Беларуси 19 февраля.

В Бресте воздух прогрелся до 12,5 градуса тепла. Прежний максимум был зафиксирован в этом же областном центре в 1950 году (+9,6).

Обновился рекорд в Гродно — 8,9 градуса выше нуля (было 7,1 в 1998 году). В Витебске повторен максимум, зарегистрированный в 1961 году, — 5 градусов. В Минске до повторения рекорда не хватило 0,1 градуса: 5,9 против 6 в 1998 году.

Новые максимумы зафиксированы во всех населенных пунктах Брестской и Гродненской областей, где расположены метеостанции, а также в ряде городов Минской, Витебской, Могилевской и Гомельской областей.

В ближайшие сутки температура понизится.

(Использованы оперативная карта температур и архив Белгидромета на портале meteoinfo.by.)