ГАИ расставила новые ловушки на лихачей

Госавтоинспекция регулярно проводит ряд мероприятий, направленных на пресечение нарушений Правил дорожного движения.

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В частности, на дрогах появятся дополнительные датчики контроля скоростных режимов. На дорогах Брестской и Могилевской областей ни будут находиться в следующих местах:

07:30-19:30. Могилев, проспект Пушкинский (район ДК области);

08:00-19:00. Дорога Р-93, Быховский район, населенный пункт Черный Бор (41+300);

08:00-19:00. Трасса М-5, Осиповичский район (95+500);

08:00-19:00. Дорога Р-31 Бобруйский район (5+500);

08:00-20:00. Трасса М-1, Жабинковский район (36+100);

08:00-20:00. Дорога Р-16, Каменецкий район (28+520);

09:00-21:00. Трасса М-1, Кобринский район (65+700);

09:00-21:00. Дорога Р-85, Жабинковский район (121+020);

09:00-21:00. Трасса М-10, Лунинецкий район (332+400);

09:00-21:00. Трасса М-1, Ивацевичский район (150+250).

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.

Ранее Naviny.by писали, что на протяжении десяти дней (с 15 по 24 февраля) ГАИ будет проводить по всей стране республиканскую акцию «Сделаем дорогу безопасной!».