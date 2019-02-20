Украинские власти нашли российскую пропаганду в книге о грузинской кухне

Украинские власти внесли в реестр запрещенной литературы очередную партию книг из России.

Так, сообщает Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио), в этот раз на 19 книг из России наложен запрет.

Среди них книги бизнес-консультанта Сергея Бехтерева «Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом», Игоря Намаконова «Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач», Нино Билиходзе «Грузинская кухня: любовь на вкус», Натальи Малиновской «Записки практикующий ведьмы».

По данным ведомства, в прошлом году Госкомтелерадио отказало в выдаче разрешения на ввоз в страну 477 тысяч экземпляров книг.