Украинские власти нашли российскую пропаганду в книге о грузинской кухне
Украинские власти внесли в реестр запрещенной литературы очередную партию книг из России.
Так, сообщает Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио), в этот раз на 19 книг из России наложен запрет.
Среди них книги бизнес-консультанта Сергея Бехтерева «Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом», Игоря Намаконова «Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач», Нино Билиходзе «Грузинская кухня: любовь на вкус», Натальи Малиновской «Записки практикующий ведьмы».
По данным ведомства, в прошлом году Госкомтелерадио отказало в выдаче разрешения на ввоз в страну 477 тысяч экземпляров книг.