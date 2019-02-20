В Хакасии супруги сожгли в печи 11-месячного внука

Следственными органами Хакасии проводится расследование жуткого уголовного дела.

В конце января в деревне Харой было обнаружено обугленное тело 11-месячного ребенка, пишет gazeta.ru . По данным следствия, 18-летняя мать ребенка уехала по делам в соседнюю деревню, оставив малолетнего сына под присмотром своих родителей.

«42-летняя бабушка и 47-летний дедушка решили устроить застолье. В итоге, будучи пьяными, они поместили внука в раскаленную печь», - отметили в УСК.

Как заявил в эфире российского ТВ один из сельчан, мужчина «пошел в лес, нашел бутылку водки, выпил и крыша у него поехала — ну, «белку» словил. А потом пришел и живого ребенка в печку запихал».