Минчане начали тратить больше денег в магазинах

По данным главного статистического управления Минска, розничный товарооборот столичных организаций в январе 2019 года составил 1 млрд 91,7 млн рублей, на 3,1% больше в сопоставимых ценах к уровню января 2018 года.

В январе 2018 года к аналогичному периоду 2017-го розничный товарооборот вырос на 11,4%.

За первый месяц текущего года товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,9% розничного товарооборота города, составил 1 млрд 14,6 млн рублей (на 4,6% больше в сопоставимых ценах).

Оптовый товарооборот за рассматриваемый период составил 5 млрд 318,1 млн рублей (на 3,1% больше).

Товарооборот общественного питания Минска за январь 2019 года достиг 95,2 млн рублей, или на 4,7% больше в сопоставимых ценах к уровню января 2018 года.

В 2018 году розничный товарооборот в столице вырос на 8,9%.