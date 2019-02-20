Чиновники стран ЕАЭС обсудят вопросы техрегулирования

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В Москве 22 февраля состоится заседание совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с участием заместителей премьер-министров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и председателя коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна.

Как сообщает пресс-служба комиссии, в повестку встречи включены вопросы развития интеграции, торговли, таможенного и технического регулирования, применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер.

Пока Лукашенко был в Сочи, правительство согласовало проекты техрегламентов ЕАЭС

Участники заседания рассмотрят проекты нескольких соглашений, в том числе о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами и об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и Китая.

Представители правительств определят состав, структуру и формат, а также периодичность и порядок предоставления сведений о перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС.

Планируется внести изменения в ряд документов: товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, единый таможенный тариф, единые перечни товаров, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому и ветеринарному контролю, единые карантинные фитосанитарные требования, план разработки техрегламентов ЕАЭС и другие.
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Тэги: Евразийский союз Персона: Тигран Саркисян

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