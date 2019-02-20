«Белинвестбанк» взял кредит для поставки оборудования для аэропорта «Минск»

«Белинвестбанк» осуществил первую сделку по предоставлению целевого финансирования в рамках генерального соглашения, подписанного с Международным банком экономического сотрудничества.

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Предметом экспортного контракта стала поставка из Польши оборудования для наземного обслуживания воздушных судов национального аэропорта Минск, сообщили в пресс-службе «Белинвестбанка».

Поставщиком с польской стороны стала компания AERO-GSE Sp. Z о.о. Sp. K., один из ведущих поставщиков комплексных решений на рынке аэропортового оборудования.

В свою очередь Международный банк экономического сотрудничества сообщает, что был выдан краткосрочный целевой кредит в размере 2,2 млн евро. Предметом экспортной сделки явилась поставка багажных тягачей, погрузчиков контейнеров и паллет.

Торговое финансирование — банковский инструмент минимизации рисков при осуществлении внешнеэкономической деятельности предприятий за счет использования инструментов торгового финансирования: аккредитивов, гарантий, а также финансирования импортно-экспортных торговых операций клиентов с использованием ресурсов зарубежных финансовых институтов. Кредитование клиента за счет связанных иностранных ресурсов, привлеченных на международном рынке, дает возможность значительного снижения итоговой стоимости финансирования.

Международный банк экономического сотрудничества расположен в России, был образован в 1963 году в соответствии с международным соглашением социалистических стран. На данный момент в его состав входят Болгария, Вьетнам, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия и Чехия. Целью деятельности МБЭС является содействие развитию внешнеэкономических связей между хозяйствующими субъектами входящих в него стран, а также их связей с экономическими субъектами других стран.

«Белинвестбанк» основан в 1992 году, находится в собственности государства. По величине активов входит в шестерку крупнейших банков страны, имеет одну из самых обширных региональных сетей (около 130 подразделений). В 2018 году получил прибыль в 46 млн рублей.