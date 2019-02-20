В Ивьевском районе уволенная с работы начальница фермы угнала служебную «Ниву» и попала в ДТП

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В отношении 38-летней бывшей начальницы молочно-товарной фермы возбуждено уголовное дело по факту угона.

Фото УВД Гродненской области

Женщина, по информации милиции, пришла на работу в нетрезвом виде, за что ее уволили с работы.

Рассержанная таким решением руководства угнала служебную «Ниву». В милиции отметили, что буквально через несколько километров женщина не справилась с управлением она вылетела в кювет, где авто опрокинулось.
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Тэги: ДТП пьянство за рулем Город: Ивье

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