В Ивьевском районе уволенная с работы начальница фермы угнала служебную «Ниву» и попала в ДТП

В отношении 38-летней бывшей начальницы молочно-товарной фермы возбуждено уголовное дело по факту угона.

Фото УВД Гродненской области

Женщина, по информации милиции, пришла на работу в нетрезвом виде, за что ее уволили с работы.

Рассержанная таким решением руководства угнала служебную «Ниву». В милиции отметили, что буквально через несколько километров женщина не справилась с управлением она вылетела в кювет, где авто опрокинулось.