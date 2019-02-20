Путин в послании вспомнил о Беларуси только один раз

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Россия выступает за более тесную координацию с Беларусью в сфере внешней политики и экономики, заявил Владимир Путин, выступая 20 февраля в Москве с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ.

Фото kremlin.ru

«Мы считаем правильным активно углублять взаимодействие в рамках Союзного государства России и Беларуси, включая более тесную координацию во внешнеполитической сфере и экономике», — сказал Путин.

«Вместе с партнерами по интеграции мы продолжим формировать общие рынки и укреплять внешние связи Евразийского экономического союза. В том числе предстоит воплотить в жизни уже принятые решения о сопряжении ЕАЭС с китайской инициативой «Один пояс — один путь» — как пролог к созданию большого евразийского партнерства», — добавил российский руководитель.

Прямую трансляцию выступления российского президента вел Первый канал.

 
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Владимир Путин

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