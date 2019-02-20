В Беларуси доллар и евро дешевеют четвертые торги подряд

20 февраля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару и евро, снизился к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0028 рубля (0,11%) и составил 2,4349 рубля.

Курс доллара уменьшился на 0,0109 рубля (0,51%) и составил 2,1455 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0038 рубля (0,12%) и составил 3,2566 белорусского рубля за 100 российских.

Американская и европейская валюты дешевеют четвертые торги подряд.