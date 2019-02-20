Видеофакт. На турнире в Орше подрались родители юных хоккеистов

В международном турнире среди детей 2008 года рождения и младше участвовали представители Орши, Гродно, Гомеля, Лиды все Беларусь, Киева и российских Луча, Белгорода и Мурманска.

Самым горячим получился поединок между «Оршей» и «Неманом», причем основные события развернулись не на площадке, а на трибунах. Там сцепились родители десятилеток — драка получилась массовой и свирепой, сообщает by.tribuna.com .

Ситуация разрешилась быстро. Когда охранники подошли, уже некого было разнимать. Поэтому и необходимости вызывать милицию не было.

«Такие инциденты для детского хоккея не редкость. Есть родители, которые слишком рьяно поддерживают и переживают за своих детей. И дело доходит до драк. Конечно, это некрасиво. Недавно, например, похожий случай произошел в Гродно. Приезжие родители повздорили, поэтому пришлось вызывать милицию. Более того, некоторые родители умудряются еще и с дежурными по ледовому дворцу конфликтовать. В этой ситуации нет ничего — прокомментировал директор СДЮШОР «Немана» Александр Крыскин.

На официальном сайте федерации хоккея побоище на трибунах назвали «курьезный случай».