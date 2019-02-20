Евросоюз увеличил визовый сбор с 60 до 80 евро

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Послы ЕС подтвердили неформальную договоренность между представителями Европарламента и румынского председательства в Совете ЕС об изменениях визового кодекса.

В сообщении Совета ЕС говорится, что изменения предусматривают новые правила для коротких поездок в ЕС: на срок до 90 дней в 180-дневный период. Люди, которые посещают страны ЕС часто, смогут рассчитывать на многократные визы.

Теперь заявления для получения визы можно будет подать от полугода до 15 дней до поездки (раньше только за три месяца). Кроме того, появится возможность заполнения и подписи заявки на визу в электронной форме.

Цель изменений — «улучшить условия для законопослушных путешественников и усилить имеющиеся инструменты для реагирования на вызовы, которые возникают в результате нелегальной миграции», отметили в Совете ЕС.
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Тэги: Беларусь-ЕС визовый сбор консульский сбор

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