Евросоюз увеличил визовый сбор с 60 до 80 евро
Послы ЕС подтвердили неформальную договоренность между представителями Европарламента и румынского председательства в Совете ЕС об изменениях визового кодекса.
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Теперь заявления для получения визы можно будет подать от полугода до 15 дней до поездки (раньше только за три месяца). Кроме того, появится возможность заполнения и подписи заявки на визу в электронной форме.
Цель изменений — «улучшить условия для законопослушных путешественников и усилить имеющиеся инструменты для реагирования на вызовы, которые возникают в результате нелегальной миграции», отметили в Совете ЕС.