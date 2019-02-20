В Instagram создали поддельный аккаунт «Беларусбанка»

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Клиентам банка в соцсети были направлены рекламные сообщения о розыгрыше денежных призов.

По сообщению пресс-службы банка, после прохождения викторины отображалась сумма выигрыша, за перечисление которого взималась комиссия. При отправке сообщений злоумышленниками использовался логотип и изображение здания финучреждения.

Кроме того, в сети появился и поддельный аккаунт belarus_bank_official, где размещено объявление: «Первым 1000 подписчикам — сертификат на 50 рублей».

Банк просит не переходить по незнакомым ссылкам и пожаловаться на ложный аккаунт.
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Тэги: Беларусбанк интернет-мошенничество

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