В Instagram создали поддельный аккаунт «Беларусбанка»

Клиентам банка в соцсети были направлены рекламные сообщения о розыгрыше денежных призов.

По сообщению пресс-службы банка, после прохождения викторины отображалась сумма выигрыша, за перечисление которого взималась комиссия. При отправке сообщений злоумышленниками использовался логотип и изображение здания финучреждения.

Кроме того, в сети появился и поддельный аккаунт belarus_bank_official, где размещено объявление: «Первым 1000 подписчикам — сертификат на 50 рублей».

Банк просит не переходить по незнакомым ссылкам и пожаловаться на ложный аккаунт.