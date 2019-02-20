Из СК уволили двоих следователей

Свои посты покинули начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики УСК по городу Минску полковник Илья Волозин и сотрудник Центрального аппарата СК Андрей Качур.

Андрей Качур проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу, о причинах отставки Ильи Волозина официально не сообщается, передает TUT.by .

Отдел последнего занимался многими громкими экономическими делами: Виталия Арбузова и группы компаний Fenox, Александра Муравьева и лидеров профсоюза РЭП Федынича и Комлика.

В Следственном комитете от комментариев по кадровым вопросам отказались.