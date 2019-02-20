Из СК уволили двоих следователей

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Свои посты покинули начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики УСК по городу Минску полковник Илья Волозин и сотрудник Центрального аппарата СК Андрей Качур.

Андрей Качур проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу, о причинах отставки Ильи Волозина официально не сообщается, передает TUT.by.

Отдел последнего занимался многими громкими экономическими делами: Виталия Арбузова и группы компаний Fenox, Александра Муравьева и лидеров профсоюза РЭП Федынича и Комлика.

В Следственном комитете от комментариев по кадровым вопросам отказались.
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Тэги: Следственный комитет увольнение исследователи Персона: Андрей Качур Илья Волозин

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