Finnair закрывает минский маршрут из-за слабого спроса

Финская авиакомпания с пятого марта закрывает маршрут Минск – Хельсинки.

По данным сайта Республиканского союза туристических организаций, информацию о закрытии маршрута авиакомпания разослала своим агентам в Беларуси.

«Устойчивая прибыльная деятельность компании требует постоянного пересмотра нашей программы перевозок и своевременного выявления возможных маршрутов, которые не показывают необходимых результатов. К сожалению, производительность рейса Хельсинки – Минск не соответствует нашим ожиданиям, и спрос был недостаточным для продолжения эксплуатации рейса. Это послужило основанием для его прекращения», — сообщили в Finnair.

Первый рейс компании Finnair прилетел в Минск в июне 2018 года.