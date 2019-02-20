Finnair закрывает минский маршрут из-за слабого спроса

/ Общество
Просмотров: 213

Финская авиакомпания с пятого марта закрывает маршрут Минск – Хельсинки.

По данным сайта Республиканского союза туристических организаций, информацию о закрытии маршрута авиакомпания разослала своим агентам в Беларуси.

«Устойчивая прибыльная деятельность компании требует постоянного пересмотра нашей программы перевозок и своевременного выявления возможных маршрутов, которые не показывают необходимых результатов. К сожалению, производительность рейса Хельсинки – Минск не соответствует нашим ожиданиям, и спрос был недостаточным для продолжения эксплуатации рейса. Это послужило основанием для его прекращения», — сообщили в Finnair.

Первый рейс компании Finnair прилетел в Минск в июне 2018 года.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Finnair Беларусь-Финляндия Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

В Минск приехали персонажи книг о муми-троллях

В Минск приехали персонажи книг о муми-троллях

Анатолий Лебедько. ТАЛАКА. Заплутавшие в трех соснах

Анатолий Лебедько. ТАЛАКА. Заплутавшие в трех соснах

Блюда нордической кухни из белорусских продуктов приготовил финский повар

Блюда нордической кухни из белорусских продуктов приготовил финский повар

Некляеву сделали предложение, от которого трудно отказаться

Некляеву сделали предложение, от которого трудно отказаться