Бельгийцам до сих пор платят нацистские пенсии до 1275 евро

Двадцать семь бельгийцев до сих пор получают пенсии из бюджета Германии, которые были назначены декретом Адольфа Гитлера в 1941 году для тех, кто воевал за нацистов, а также для их наследников.

Пенсии были назначены за лояльность, сообщает De Morgen . Сейчас они составляют от 425 до 1275 евро.

В Бельгии после начала Второй мировой войны были созданы два добровольческих легиона из фламандцев (северяне-протестанты) и валлонов (южане-католики), которые бросили на Восточный фронт. В 1943 году их реорганизовали в две добровольческие бригады СС.