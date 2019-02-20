Бельгийцам до сих пор платят нацистские пенсии до 1275 евро

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Двадцать семь бельгийцев до сих пор получают пенсии из бюджета Германии, которые были назначены декретом Адольфа Гитлера в 1941 году для тех, кто воевал за нацистов, а также для их наследников.

Пенсии были назначены за лояльность, сообщает De Morgen. Сейчас они составляют от 425 до 1275 евро.

В Бельгии после начала Второй мировой войны были созданы два добровольческих легиона из фламандцев (северяне-протестанты) и валлонов (южане-католики), которые бросили на Восточный фронт. В 1943 году их реорганизовали в две добровольческие бригады СС.
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Тэги: Вторая мировая война Германия-Бельгия Персона: Адольф Гитлер Город: Брюссель

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