Житель Борисовского района дважды выстрелил в соседа из-за общения того с его падчерицей

Борисовским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя деревни Дроздино, обвиняемого в покушении на убийство 27-летнего жителя соседнего агрогородка Оздятичи.

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По сообщению УСК по Минской области, инцидент произошел 28 ноября 2018 года. Тогда в реанимационное отделение доставили сельчанина с огнестрельными ранениями. На следующий день милиция задержала подозреваемого.

Следствием установлено, что мотивом совершенного преступления явились личные неприязненные отношения. Обвиняемый употребил спиртное, пришел к пострадавшему с ружьем и прицельно выстрелил в него два раза. Он был возмущен общением того со своей падчерицей.

Уголовное дело в отношении стрелявшего передано в прокуратуру для направления в суд.