Автомобильное топливо подорожает с 21 февраля

В 2018 году большинство видов топлива в Беларуси дорожало 27 раз. Последний раз — 16 декабря. Цена бензина за минувший год увеличилась на 20,70%, дизельного топлива — на 19,32%, газового моторного топлива — на 20,95%. При этом общий рост потребительских цен в стране составил 5,64%.