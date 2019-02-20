Автомобильное топливо подорожает с 21 февраля

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Стоимость автомобильного топлива на АЗС страны вновь увеличится на копейку.

По сообщению концерна «Белнефтехим», такое решение принято в рамках «стратегии постепенных ценовых изменений».

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,44 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,55 рубля, АИ-98-К5-Евро — 1,76 рубля, дизельного топлива — 1,55 рубля.

За первые две недели февраля средняя цена нефти выросла до 62,6 доллара, а по данным на 20 февраля цена нефти приблизилась к 66 долларам за баррель.

В 2018 году большинство видов топлива в Беларуси дорожало 27 раз. Последний раз — 16 декабря.

Цена бензина за минувший год увеличилась на 20,70%, дизельного топлива — на 19,32%, газового моторного топлива — на 20,95%. При этом общий рост потребительских цен в стране составил 5,64%.

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Тэги: подорожание топлива АЗС дизельное топливо автомобильный бензин

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