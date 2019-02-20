Ирина Кривко стала бронзовым призером чемпионата Европы по биатлону

Белорусская биатлонистка Ирина Кривко заняла третье место в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, который принимает спорткомплекс «Раубичи» под Минском.

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 5»

Чемпионкой Европы стала известная шведская биатлонистка, олимпийская чемпионка Ханна Эберг. Второе место занял украинка Юлия Журавок, проигравшая лидеру 32,3 секунды. Кривко уступила победительнице 41,5 секунды.

Никому из 83 участниц гонки не удалось пройти все четыре огневых рубежа без промахов. У Эберг три незакрытые мишени, у Журавок — одна, у Кривко — две.

В первую десятку больше никто из белорусских биатлонисток не попал. Динара Алимбекова стала 17-й (5 промахов; +3:58,7), Елена Кручинкина заняла 34-е место (6; +5:22,7), Дарья Юркевич — 57-е (7; +8:02,0), Ирина Кручинкина — 69-е (10; +10:16,2).

У Ирины Кривко теперь три медали чемпионатов Европы. В 2014 году в чешском Нове Место у нее было золото в эстафете и бронза в индивидуальной гонке.