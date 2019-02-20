Минское «Динамо» обидно уступило в задиристом матче против «Витязя»

Белорусский клуб проигрывал 0:2 и 1:3, в последнем периоде счет сравнял, но спустя полторы минуты снова пропустил.

Выездная игра КХЛ в Подольске завершилась со счетом 3:4 в пользу «Витязя», который сражается за попадание в плей-офф турнира.

Соперник забросил две быстрые шайбы: на 3-й минуте отличился Макеев, на 4-й — Ржепик. На 13-й минуте Пулккинен отставание сократил, но на 24-й Столяров снова сделал отрыв в две шайбы — 1:3. Минчане отыгрались в начале третьего периода: на 43-й минуте забил Лисовец, на 44-й — Пулккинен. Итоговую шайбу забросил на 46-й минуте Аалтонен.

Последний матч в нынешнем розыгрыше КХЛ динамовцы проведут 22 февраля в Финляндии против местного «Йокерита». В турнире они финишируют на предпоследнем месте.