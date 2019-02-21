Лига чемпионов. «Атлетико» победил «Ювентус», а «Манчестер Сити» — «Шальке»

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В Мадриде местный клуб победил гостей из Италии со счетом 2:0, а немцы дома уступили англичанам — 2:3.

В первом матче на 79-й минуте забил Хименес, а на 84-й — Годин. Оба защитника провели на поле всю игру без замен. Гости приехали с Криштиану Роналду и Манджукичем в составе, но звездные нападающие не помогли.

Немецкий клуб выигрывал после первого тайма со счетом 2:1. Первыми отличились гости: на 19-й минуте отличился Агуэро. Но на 39-й и 45+ дважды с пенальти забил полузащитник хозяев Бенталеб. «Шальке» вел почти весь второй тайм, пока у англичан сначала на 86-й минуте не забил С. Сане, а на 90+ — Стерлинг.

ФК БАТЭ сыграет сегодня на выезде с «Арсеналом» в решающей игре за выход в 1/8 финала Лиги Европы. В минувший четверг борисовчане победили со счетом 1:0. На стадии 1/16 белорусский клуб играет третий раз, но дальше он пока не проходил.
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Тэги: Лига чемпионов футбол ФК Атлетико ФК Манчестер Сити ФК Шальке ФК Ювентус Город: Мадрид

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