Видеофакт. В Киеве задержали российского «вора в законе» по прозвищу Полузверь

Криминального авторитета из России обнаружили в киевском ресторане в компании другого «вора в законе» Нодара Руставского.

О задержании бандитов сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

«В одном из столичных ресторанов был обнаружен вор в законе Нодар Руставский, а также преступный российский авторитет Полузверь и их "сторонники". В отношении этих "уважаемых граждан" решаются вопросы о выдворении за пределы нашей страны», — написал он.