Видеофакт. В Киеве задержали российского «вора в законе» по прозвищу Полузверь

/ Мир
Просмотров: 1005

Криминального авторитета из России обнаружили в киевском ресторане в компании другого «вора в законе» Нодара Руставского.

О задержании бандитов сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

«В одном из столичных ресторанов был обнаружен вор в законе Нодар Руставский, а также преступный российский авторитет Полузверь и их "сторонники". В отношении этих "уважаемых граждан" решаются вопросы о выдворении за пределы нашей страны»,  написал он.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: вор в законе криминальный авторитет Украина-Россия новости Украины Персона: Нодар Руставский Вячеслав Аброськин Город: Киев

Другие материалы на эту тему:

Белорусского вора в законе Паштета судят за хулиганство

Белорусского вора в законе Паштета судят за хулиганство

Белорусского вора в законе Паштета судят за хулиганство

Белорусского вора в законе Паштета судят за хулиганство

Громкое дело. Какое наследство оставил вор в законе Биря

Громкое дело. Какое наследство оставил вор в законе Биря

В Минске «подрезали» бывшего вора в законе

В Минске «подрезали» бывшего вора в законе