Японское растение увеличивает продолжительность жизни на 20 процентов

Ученые из университета австрийского Граца нашли уникальное травянистое растение.

По сообщению Nature Communications , растение ашитаба производит вещество, чьи молекулы заставляют клетки тела активнее перерабатывать «белковый мусор», что продлевает молодость и увеличивает продолжительность жизни в среднем на 20%.

Старение является процессом накопления мутаций и случайных поломок в клетках. Этот период можно «отодвинуть», уменьшив приток калорий в организм. Исследования показали, что постоянный недостаток пищи ускоряет и усиливает так называемую аутофагию — процесс «сборки» и уничтожения неправильно свернутых белков и поврежденных митохондрий.

Ученые считают, что именно подобный «мусор» ускоряет старение клеток и способствует накоплению мутаций в их ДНК. В листьях растения ашитаба в большом количестве содержится вещество 4-диметоксихалкон, или DMC, которое заметно уменьшает скорость старения клеток и их гибели в результате появления фатальных «опечаток» в ДНК или других непоправимых нарушений.

Даже небольшие дозы экстракта ашитабы увеличили среднюю продолжительность жизни червей-нематодов и плодовых мушек-дрозофил на 20%.