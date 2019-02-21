Наставник «Арсенала» допустил в матче с БАТЭ дополнительное время

Унаи Эмери заявил на своей пресс-конференции, что команда должна быть готова провести на поле не только основные 90 минут, но и, если потребуется, дополнительное время.

Специалист добавил, что для «Арсенала» крайне важна поддержка болельщиков — это поможет игрокам показать свои лучшие качества, цитирует его пресс-служба клуба.

По мнению капитана команды Лорана Косельни, игра в Борисове могла сложиться по-другому, реализуй его команда голевой момент на второй минуте. Футболист считает, что в Лондоне БАТЭ будет выстраивать эшелонированную оборону и делать ставку на контратаки. «Необходимо в свойственной нам манере поскорее возвращать контроль над мячом после его потери и не давать сопернику шансов на штрафной или угловой», — заявил Косельни.

Тренер борисовчан Алексей Бага уточнил, что его команда готовится к игре в рабочем режиме. «Не сказал бы, что ребята так уж сильно скованы или постоянно только и говорят о матче. Напротив, царит рабочая атмосфера. Все тренируются с удовольствием», — цитирует его пресс-служба БАТЭ.

Белорусский тренер выразил сожаление, что из-за раннего начала (в 17:55 по местному, в 20:55 по белорусскому) стадион «Эмирейтс» может быть не заполнен. «БАТЭ всегда с удовольствием играет, когда стадионы полны. Это придает футболистам дополнительную мотивацию. Но коль ситуация складывается так, то постараемся все равно продемонстрировать свои лучшие качества на этой великолепной арене», — сказал Бага.