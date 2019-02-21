Госпакеты акций восьми предприятий выставлены на продажу

Акции семи из них предложены повторно, поскольку запланированный 28 декабря аукцион не состоялся.

Предполагается, что аукционы пройдут 25 марта в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи, передает БелаПАН .

На продажу впервые выставлена доля государства (5,66%, начальная цена — 127,7 тыс. рублей) в ОАО «Беллегпромпроект», которое специализируется на проектировании промышленных предприятий.

Кроме того, на продажу выставлена доля государства в уставном фонде ОАО «Бобруйская обувная фабрика». Производство обуви в 2016 году было прекращено, основная деятельность предприятия связана со сдачей в аренду принадлежащих ему площадей. Выручка фабрики в 2017 году составила 63 тыс. рублей, убыток — 6 тыс. Стоимость чистых активов — 820 тыс. рублей, стартовая цена госпакета акций — 153,6 тыс. рублей.

Государство готово полностью продать свою долю (15% в уставном фонде) в ОАО «Завод Промбурвод», которое специализируется на производстве и ремонте насосов. Выручка предприятия за 2017 год составила 12,4 млн рублей, стоимость чистых активов — 7,96 млн рублей, чистая прибыль — 1 млн рублей. Стартовая цена госпакета акций — 1,3 млн.

На продажу выставлен и госпакет акций (доля в уставном фонде — 17,4%) ОАО «Минский Промтранспроект», которое специализируется на разработке проектной документации для объектов строительства. Стоимость чистых активов за 2017 год составила 5,9 млн рублей, выручка — 3,96 млн, чистая прибыль — 731 тыс. рублей. Стартовая цена госпакета акций составляет 826,4 тыс. рублей.

Инвесторам также предложен госпакет акций (доля в уставном фонде 5,16%) ОАО «МинскСортСемОвощ» по оптовой и розничной продаже семян. Стоимость чистых активов ОАО составляет 14,3 млн рублей, выручка за 2017 год — 21,9 млн, чистая прибыль — 1,23 млн. Стартовая цена госпакета акций 694,3 тыс. рублей.

На аукцион выставлен госпакет акций (доля в уставном фонде — 20,49%) ОАО «Мотекс», которое специализируется на изготовлении продукции военного назначения. Стоимость чистых активов за 2017 год — 304 тыс. рублей, выручка — 444 тыс., чистая прибыль — 1 тыс. (в 2015—2016 годах был зафиксирован убыток). Стоимость госпакета акций — 20,8 тыс. рублей.

Предлагается также госпакет акций (доля в уставном фонде 11,8%) ОАО «Специализированное управление механизации № 96». Основной вид деятельности — строительные работы, требующие специальных профессий. Стоимость чистых активов — 8,4 млн рублей, выручка — 6,9 млн, чистая прибыль — 147 тыс. (в 2016-м был зафиксирован убыток). Стартовая цена госпакета акций — 143,1 тыс. рублей.

На продажу выставлен госпакет акций (доля в уставном фонде 8,12%) ОАО «ЦАУК», которое специализируется на подготовке и переподготовке водителей транспортных средств. Стоимость чистых активов — 976 тыс. рублей, выручка — 1 млн 198 тыс., прибыль — 1 тыс.