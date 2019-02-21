Замдиректора школы в Червенском районе осудили за обман 15 человек

Прокуратура поддержала обвинение в отношении 33-летнего минчанина, обвиняемого в совершении преступлений, связанных с завладением обманным путем деньгами граждан.

Суд Червенского района назначил ему наказание в виде трех лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Фигурант работал заместителем директора по воспитательной работе в одной из средних школ Червенского района. Следствием установлено, что с марта 2014 года по ноябрь 2016-го он, злоупотребив доверием 15 граждан, завладел их деньгами и использовал их, делая ставки на спорт (хоккей и футбол) в букмекерских конторах. Просил деньги в долг мужчина под разными предлогами: для выплаты кредита, ремонта в квартире, срочного решения личных финансовых вопросов, помощи знакомому.

Потерпевшие — коллеги и знакомые — передавали ему от 300 белорусских рублей до 1000 долларов. О том, что мошенник не собирался возвращать долги, они не догадывались.

Кроме того, потерпевшими по делу признаны учащиеся школы. Мужчина предложил двум несовершеннолетним купить путевки в детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок», которых на самом деле не было. На приобретение путевок дети передали ему 120 рублей.

На суде обвиняемый признал вину в полном объеме.