Беларусь расторгнет соглашение с банком Китая по строительству завода в Колодищах

Дмитрий ЗАЯЦ / / Экономика
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Правительство Беларуси одобрило проект соглашения о расторжении кредитного соглашения о предоставлении льготного покупательского кредита для строительства завода по производству специальных машин в Минском районе.

Соответствующее постановление Совмина № 106 опубликовано 21 февраля.

ООО «Амкодор-Маш» дадут китайский кредит в 193 млн долларов на строительство завода в Колодищах

Соглашение, которое планируется расторгнуть, было подписано в 2017 году между белорусским правительством и Экспортно-импортным банком Китая. Правительство планировало привлечь в 2017—2022 годах льготный покупательский кредит Экспортно-импортного банка Китая сроком на 18 лет для строительства завода по производству специальных машин в Колодищах на 192,7 млн долларов.

8 мая 2018 года в поселке состоялась торжественная церемония закладки памятной капсулы в честь основания завода «Амкодор-Маш». По планам, мощности завода по производству погрузчиков составят 6000 машин в год, окончание строительства запланировано на 2020 год.


Александр Шакутин: претензии противников строительства завода просто смешны

Против строительства завода в Колодищах выступают местные жители. Они обращали внимание чиновников на то, что экологическая составляющая проекта строительства нового завода не выносилась на общественное обсуждение.

Председатель совета директоров ОАО «Амкодор» Александр Шакутин заявлял: «У нас люди не сами изъявляют свою волю, они проплачены кем-то, они всем недовольны. <…> Скоро ничего нельзя будет делать, но нам надо развивать экономику, чтобы заводы зарабатывали деньги, платили людям зарплату, платили налоги, чтобы страна развивалась. Требования людей абсурдны — это промзона. Мы не нарушаем экологию, выбросов никаких от завода не будет».
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Тэги: Беларусь-Китай Амкодор-Маш Персона: Александр Шакутин Город: Колодищи

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