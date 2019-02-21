Лукашенко поручил подготовить большое совещание с силовым блоком

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил подготовить совещание с силовым блоком по итогам 2018 года. Речь об этом шла 21 февраля на встрече главы государства с генеральным прокурором Александром Конюком.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Как и в прошлом году, я поручил главе Администрации. Надо и вам подключиться будет, и Совету безопасности, — подготовить совещание по итогам прошлого года всего силового блока. При этом я попрошу сосредоточиться не на докладах о наших великих достижениях (они тоже есть, они известны), а на тех вопросах, над которыми нам предстоит работать», — сказал Лукашенко.

«Итоги — два слова. И проблемы, которые мы сегодня видим, чтобы мы их оговорили и принимали решение коллегиально. А не так, как в милиции там кто-то что-то скажет, и пошел шум. Потом еще кто-то что-то скажет… Надо, чтобы была какая-то единая концепция у нас. В том числе по итогам, начиная от армии и заканчивая Следственным комитетом», — цитирует президента его пресс-служба.