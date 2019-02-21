Лукашенко: пусть лучше преступление будет нераскрытым, чем мы повесим вину на невинного

Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег правоохранительные органы от раскрытия уголовных дел путем привлечения к ответственности невиновных людей.

Об этом глава государства заявил 21 февраля, принимая с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Все перед законом равны, но при этом надо иметь в виду одно: ни Господь, ни люди нас не простят, если мы накажем невиновного. Если мы не можем доказать, лучше не трогать этого человека. Если он негодяй — он все равно попадет. Поэтому ни в коем случае нельзя обидеть невиновного человека», — заявил Лукашенко.

По его мнению, пусть лучше преступлением будет нераскрытым, «чем мы его раскроем и повесим вину на человека невинного».

«Вот это должны все люди понимать. И где бы вы в коллективах ни бывали, вы должны об этом говорить. Но если мы твердо убеждены, что он совершил преступление, мало не покажется. Особенно чиновник, человек в погонах (это одно и то же фактически) — им надо умножать на два», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

По данным Верховного суда, в 2018 году оправдательные приговоры были вынесены в отношении 80 граждан. Это 0,2% от числа рассмотренных в судах уголовных дел (43 620).