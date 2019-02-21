Бывший зампред Мингорисполкома возглавил больницу

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Игоря Юркевича с 21 февраля назначили главным врачом 6-й городской клинической больницы Минска на улице Уральской.

Об этом агентству «Минск-Новости» сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко.

Нового главврача коллективу представляют 21 февраля.

Юркевич родился в Столине, окончил Гродненский медуниверситет. Работал врачом в Столине, врачом приемного отделения в Минской инфекционной больнице, замглавврача этого учреждения, главврачом Детской инфекционной больницы, зампредом комитета по здравоохранению Мингорисполкома и главой этого комитета. С марта 2017 года по январь 2019 года — зампред Мингорисполкома.
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Тэги: 6-я больница Мингорисполком Персона: Игорь Юркевич Дмитрий Чередниченко Город: Минск

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