Гомельчанин пытался изнасиловать прохожую, но был задержан омоновцем

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Милиционер-водитель оперативной роты ОМОН Андрей Воевода услышал крики с просьбой о помощи, находясь дома.

По сообщению УВД Гомельского облисполкома, прапорщик милиции сразу выбежал на улицу и увидел под балконом первого этажа соседнего дома мужчину, придавившего к земле своим телом женщину.

Злоумышленник натянул спущенные штаны, побежал и скрылся в подъезде многоэтажки, но открыть дверь собственной квартиры ему не удалось. Омоновец удерживал его до прибытия милицейского наряда.

Задержанным оказался гомельчанин 1998 года рождения. На него завели уголовное дело.
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Тэги: ОМОН изнасилование попытка изнасилования Персона: Андрей Воевода Город: Гомель

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