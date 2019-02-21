Глава Белорусского союза журналистов предлагает работать с российскими коллегами «в одном ключе»

21 февраля в Минске подписано соглашение о сотрудничестве между Белорусским союзом журналистов (БСЖ) и Союзом журналистов России (СЖР).

Как отметил перед церемонией подписания председатель БСЖ Анатолий Лемешёнок, союзы много лет дружат, их члены «общаются, проводят мероприятия, бывают друг у друга на съездах».

«И вдруг неожиданно поняли, что наши отношения, скажем так, никак не узаконены, — добавил он. — Можно было бы и дальше спокойно жить, но как-то обе стороны почувствовали, что в сегодняшнем мире, в котором все обострилось, ожесточилось, иного пути не осталось. И контрпропаганда, и фейковые [новости], и работа в сетях — все приобрело какой-то острый ожесточенный характер».

«Надо чаще сверять свои ориентиры и, откровенно говоря, работать в одном ключе, — подчеркнул председатель БСЖ. — Потому что и в рамках Союзного государства, и вообще, в отношениях наших двух стран всегда ясно и четко подчеркивается то, что мы должны быть вместе, решать самые сложные вопросы и задачи совместно. Журналисты, я считаю, в этом самые главные и активные помощники. Мы будем этим заниматься».

По словам Лемешёнка, среди прочего соглашение предусматривает, что во время визитов в Беларусь российские журналисты «при каждом удобном случае будут проводить мастер-классы в Институте журналистики, встречаться с молодыми журналистами, отвечать на их вопросы».

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал подписанный документ «большим комплексным соглашением, в котором много разных пунктов».

По его мнению, это даст членам БСЖ выйти через СЖР «на международную арену для общения с коллегами из журналистских организаций из 186 стран, входящих в Международную федерацию журналистов», членом которой является российский союз.

«Надеюсь, наши белорусские коллеги смогут в сентябре поучаствовать в нашем фестивале «Вся Россия» в Сочи. Это крупнейший в мире журналистский форум, такого никто не делает, даже те самые китайцы, у которых миллион членов, а нас 70 тысяч», — добавил Соловьев.

По официальным данным, в Белорусском союзе журналистов состоит около 2,2 тыс. человек — это преимущественно сотрудники государственных СМИ, отмечает БелаПАН.

Фото Сергея Балая