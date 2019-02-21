Двух нигерийцев задержали в пограничной зоне

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Двух нелегалов из Нигерии задержали в пограничной зоне – у мужчин не было даже белорусской визы.

По информации ГПК, утром пограничникам поступил сигнал о двух неизвестных, которые появились в пограничной зоне в районе белорусско-украинского участка границы.

Выбывший наряд задержал в Новой Гуте 41- и 31-летнего граждан Нигерии.

Как стало известно в ходе разбирательства, африканцы приехали в Беларусь из России, чтобы в последующем перебраться в Украину в поисках лучших условий для жизни.

Правонарушители привлечены к административной ответственности за нарушение правил пребывания и депортированы из страны с запретом въезда в Беларусь на пять лет.
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Тэги: Беларусь-Украина-граница нелегалы

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