Макей рассказал о переговорах с ЕС о визовом соглашении

Беларусь продолжает работу с европейскими партнерами над соглашениями об упрощении визового режима и реадмиссии, заявил журналистам в Минске 21 февраля министр иностранных дел Владимир Макей.

«К сожалению, существуют определенные моменты, мимо которых белорусская сторона пройти не может. И мы сейчас работаем над их устранением, — добавил он. — Практика внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Беларуси говорит о том, что если мы видим, что какие-то проблемы являются действительно непреодолимым препятствием в той или иной ситуации, то белорусская сторона всегда выражала готовность к компромиссу».

Как сообщалось, послы стран Европейского союза 20 февраля неформально подтвердили соглашение об изменениях визового кодекса, по которым размер визового сбора увеличится с 60 до 80 евро.

В Евросоюзе заявляют, что изменения визового кодекса направлены на улучшение условий посещения стран ЕС для добросовестных путешественников и на расширение инструментария по решению проблем незаконной миграции.

Совет Евросоюза и Европарламент согласовали изменения в визовый кодекс в конце января. Сейчас это соглашение подтвердили представители стран ЕС. Затем его должны будут подтвердить в комитете Европарламента по гражданским свободам, а следом за соглашение об изменении визового кодекса должны будут проголосовать депутаты на пленарной сессии.

Только после всех этих процедур документ поступит на утверждение в Совет ЕС. Изменения в визовом кодексе вступят в силу через полгода после публикации в Официальном журнале ЕС.

Ранее в представительстве ЕС в Беларуси БелаПАН поясняли, что в случае подписания Минском и Брюсселем соглашения об упрощении визового режима стоимость шенгенских виз для Беларуси составит 35 евро.

Комментируя предполагаемые изменения в визовый кодекс, в представительстве отметили, что «увеличение стоимости виз не повлияет на самый низкий размер визового сбора в 35 евро, установленный в соглашениях об упрощении визового режима, которые заключены между ЕС и рядом третьих стран, таких как Россия, Армения и Азербайджан».

Беларусь и ЕС уже несколько лет ведут переговоры о заключении соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. 26 января глава представительства ЕС Андреа Викторин сказала журналистам, что стороны продолжают работу.

«У меня также есть оптимизм относительно соглашения об упрощении визового режима. Думаю, в ближайшее время оно будет подписано», — отметила она.