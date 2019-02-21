Россия выиграла супермикст на чемпионате Европы по биатлону

Российские биатлонисты Евгения Павлова и Дмитрий Малышко стали победителями одиночной смешанной эстафеты, которая прошла 21 февраля в Раубичах в рамках чемпионата Европы.

Россияне заработали один штрафной круг (Павлова) и использовали девять дополнительных патронов.

Ставшая второй команда Швеции в составе Анны Магнуссон и Йеспера Нелина проиграла победителям 26,8 секунды (0+6).

Бронзу выиграла Франция. Аристид Бег и Лу Жанмонно-Лоран проиграли россиянам 29,1 секунды при аналогичных со шведами стрелковыми показателями (0+6).

Команда Беларуси в составе Ирины Кручинкиной и Владимира Чепелина показала десятый результат, проиграв победителю 1 мин. 12,2 секунды. На двоих Кручинкина и Чепелин использовали 11 дополнительных патронов, избежав штрафных кругов.

Всего в гонке приняли участие 23 команды, финишировали 16. Остальные были сняты с дистанции досрочно, так как проиграли лидеру гонки более круга.

Сегодня в Раубичах также состоится смешанная эстафета. Начало в 19:00. За Беларусь побегут Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Роман Елётнов и Сергей Бочарников.