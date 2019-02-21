Победа Зеленского будет катастрофой для Украины, — Atlantic Council

По мнению экспертов американского аналитического центра Atlantic Council, победа на предстоящих президентских выборах Владимира Зеленского может обернуться катастрофой для Украины.

Кадр из сериала «Слуга народа»

На данный момент руководитель студии «Квартал 95» является лидером президентской гонки.

Как отмечают эксперты Atlantic Council, популярность Зеленского связана с тем, что украинцы устали от нынешних политических элит.

Американские эксперты называют несколько проблемных моментов, с которыми неизменно столкнется Украина. В частности, ожидается кризис в отношениях с Западом, а переговоры с влиятельными финансовыми институтами замедлятся.

По мнению аналитиков, усилится влияние на президента со стороны олигархов, которые воспользуются неопытностью нового лидера, а это означает рост коррупции.

Украину будут также ожидать бюрократический и административный хаос.