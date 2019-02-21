Лукашенко вложит полмиллиарда в инвестпрограмму-2019

Утверждена государственная инвестиционная программа на 2019 год. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

Всего в госинвестпрограмму включены 113 объектов. На их финансирование в нынешнем году предполагается направить 511 млн рублей, в том числе:

189 млн — за счет государственных капитальных вложений;

80 млн — за счет средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития;

80 млн — из средств резервного фонда президента;

95 млн — из средств республиканского дорожного фонда;

46 млн — из средств на сохранение и расширение сельскохозяйственных угодий.

Прежде всего, по информации пресс-службы, финансовые средства будут сконцентрированы на объектах, вводимых в эксплуатацию в 2019 году, и на переходящих объектах с высокой степенью строительной готовности.

В соответствии с программой, в нынешнем году намечено начать финансирование строительства и реконструкции 26 объектов, в том числе корпуса хирургии и трансплантологии в Минске, общежития Гродненского государственного университета на 1.030 мест, областного онкологического диспансера в Гродно, арендного дома для медицинский работников в деревне Андреевщина Оршанского района, девяти жилых домов для семей, воспитывающих детей-сирот, аварийного моста через реку Пина на автомобильной дороге Р-6 Ивацевичи — Пинск — Столин и путепровода-дублера по улице Якубовского в Могилеве.

Всего в текущем году предполагается ввести в эксплуатацию 42 объекта.