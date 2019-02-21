Макей считает, что бывший генсек НАТО потерял связь с реальностью

Министр иностранных дел Владимир Макей в беседе с журналистами в Минске 21 февраля назвал «бредом» заявление экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о риске повторения Россией в Беларуси украинского сценария.

«Как можно комментировать бред каких-то отставных служащих, которые уже давно не работают и которые потеряли связь с реальностью?» — заявил министр.

Генеральный секретарь НАТО в 2009-2014 годах, внештатный советник президента Украины (с 2016 года) Андерс Фог Расмуссен в интервью украинскому порталу liga.net 20 февраля высказал мнение, что уберечь Беларусь от агрессии России могут только демократические реформы.

«Ключевой риск — это повторение в Беларуси украинского сценария с войной и аннексией. Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться. Мой совет белорусскому народу и руководству страны в том, чтобы уберечься от агрессии россиян: нужно начать реформы, ведущие к демократии и свободе», — сказал Расмуссен.

Он согласился с репликой журналиста о том, что Александр Лукашенко вряд ли собирается реформировать страну и двигаться на Запад.

«Но так же Лукашенко не желает жить под гнетом Путина. Ему нужно выбрать: или реформы, или постоянный гнет россиян», — добавил бывший генсек НАТО.