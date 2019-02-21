Беларусь выиграла бронзу в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону

Команда Беларуси стала бронзовым призером в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону. Гонка прошла 21 февраля в спорткомплексе «Раубичи» под Минском.

Финиш Сергея Бочарникова. Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 5»

Выиграли эстафету биатлонисты Швеции (0+8), на втором месте команда Германии (0+6; +17,7).

В составе белорусской команды выступали Динара Алимбекова, Анна Сола, Роман Елётнов и Сергей Бочарников. Незадолго до старта Сола заменила Ирину Кривко, которая значилась в заявочном протоколе.

Белорусские биатлонисты избежали штрафных кругов, использовав в сумме шесть дополнительных патронов. Проигрыш лидерам составил 29,8 секунды.

Белорусы лидировали в гонке, начиная со второй стрельбы первого этапа, который бежала Алимбекова, и до заключительной стрельбы, когда Бочарникову пришлось использовать два дополнительных патрона.

Это позволило шведу Себастьяну Самуэльссону и немцу Филиппу Хорну обойти белоруса.

Для команды Беларуси сегодняшняя бронза уже вторая. Накануне третье место в индивидуальной гонке заняла Ирина Кривко.