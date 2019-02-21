«Белинвестбанк» поддержит социальное предпринимательство

«Белинвестбанк» и Банк развития подписали генеральное соглашение о порядке взаимодействия в рамках финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства на 2019 год. В рамках соглашения выделены направления по поддержке определенных категорий субъектов малого и среднего бизнеса. Среди них новое для «Белинвестбанка» — социальное предпринимательство, отмечает пресс-служба банка.

Финансирование в рамках генерального соглашения осуществляется в белорусских рублях сроком до пяти лет. Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами составляет от 9,67% годовых (2/3 ставки рефинансирования НБ + 3,0 п.п.).

Кредиты предоставляются на приобретение, реконструкцию, модернизацию, строительство или капитальный ремонт основных средств предприятия. В рамках генерального соглашения выделены следующие спецификации продуктов, по которым оказывается поддержка: для предприятий сферы торговли и услуг; для предприятий производственной сферы, сельского, лесного и рыбного хозяйства; для предприятий-экспортеров; для компаний, находящихся в регионах, и женского предпринимательства; для стартап-компаний; социальное предпринимательство для компаний, которые обеспечивают занятость социально незащищенных категорий граждан.

Максимальная сумма финансирования предприятий, субъектов малого и среднего бизнеса, в рамках соглашения составляет 5 млн рублей. Если средствами хочет воспользоваться стартап-компания, максимальная сумма кредита — до 2,5 млн рублей. Доля участия собственными средствами предприятия в финансировании кредитуемого проекта должна составлять от 10%.

Предусмотрена возможность воспользоваться отсрочкой погашения обязательств по уплате основного долга. Она предоставляется предприятиям до 24 месяцев включительно.

Речь идет о финансировании в рамках собственной программы Банка развития по расширению доступа субъектов МСП к кредитным ресурсам, реализуемой уже более четырех лет совместно с банками-партнерами и лизинговыми компаниями. Инструментами поддержки выступают предоставление кредитов и финансовая аренда (лизинг), которые могут использоваться для реализации проектов на различных стадиях развития бизнеса. В 2018 году в рамках данной программы были профинансированы проекты малого и среднего предпринимательства на сумму около 200 млн рублей.