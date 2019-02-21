«Белинвестбанк» поддержит социальное предпринимательство

/ Экономика
Просмотров: 87

«Белинвестбанк» и Банк развития подписали генеральное соглашение о порядке взаимодействия в рамках финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства на 2019 год. В рамках соглашения выделены направления по поддержке определенных категорий субъектов малого и среднего бизнеса. Среди них новое для «Белинвестбанка» — социальное предпринимательство, отмечает пресс-служба банка.

Финансирование в рамках генерального соглашения осуществляется в белорусских рублях сроком до пяти лет. Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами составляет от 9,67% годовых (2/3 ставки рефинансирования НБ + 3,0 п.п.).

Кредиты предоставляются на приобретение, реконструкцию, модернизацию, строительство или капитальный ремонт основных средств предприятия. В рамках генерального соглашения выделены следующие спецификации продуктов, по которым оказывается поддержка: для предприятий сферы торговли и услуг; для предприятий производственной сферы, сельского, лесного и рыбного хозяйства; для предприятий-экспортеров; для компаний, находящихся в регионах, и женского предпринимательства; для стартап-компаний; социальное предпринимательство для компаний, которые обеспечивают занятость социально незащищенных категорий граждан.

Максимальная сумма финансирования предприятий, субъектов малого и среднего бизнеса, в рамках соглашения составляет 5 млн рублей. Если средствами хочет воспользоваться стартап-компания, максимальная сумма кредита — до 2,5 млн рублей. Доля участия собственными средствами предприятия в финансировании кредитуемого проекта должна составлять от 10%.

Предусмотрена возможность воспользоваться отсрочкой погашения обязательств по уплате основного долга. Она предоставляется предприятиям до 24 месяцев включительно.

Речь идет о финансировании в рамках собственной программы Банка развития по расширению доступа субъектов МСП к кредитным ресурсам, реализуемой уже более четырех лет совместно с банками-партнерами и лизинговыми компаниями. Инструментами поддержки выступают предоставление кредитов и финансовая аренда (лизинг), которые могут использоваться для реализации проектов на различных стадиях развития бизнеса. В 2018 году в рамках данной программы были профинансированы проекты малого и среднего предпринимательства на сумму около 200 млн рублей.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: банки социальное предпринимательство

Другие материалы на эту тему:

Белорусов ожидает новый бум потребительского кредитования

Белорусов ожидает новый бум потребительского кредитования

Куда перетекут доходы белорусских банков?

Куда перетекут доходы белорусских банков?

Как белорусские власти будут воспитывать жирных котов?

Как белорусские власти будут воспитывать жирных котов?

Ставки по кредитам приближаются к историческому минимуму

Ставки по кредитам приближаются к историческому минимуму