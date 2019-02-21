Москва: Киев готовит новую провокацию в Керченском проливе
Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что украинские власти готовят новую провокацию в районе Керченского пролива.
По словам министра, в настоящее время Киев «готовит очередную незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцмана».
Лавров подчеркнул, что представителям стран Североатлантического альянса направляются приглашения, для того, чтобы вместе с ними «прорываться через Керченский пролив».
Глава МИД РФ не понимает, как такой провокатор «еще пользуется каким-то рукопожатным отношением в западном мире», пишет