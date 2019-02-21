Россельхознадзор взял на усиленный контроль девять белорусских предприятий

/ Экономика
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в продукции девяти белорусских предприятий выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований, принятых в Евразийском союзе и РФ.

В этой связи Россельхознадзорм введен режим усиленного лабораторного контроля в отношении следующих предприятий:

  • СПК «Агрокомбинат «Снов»;
  • ОАО «Бабушкина крынка»;
  • ОАО «Бабушкина крынка» - филиал «Славгородский»;
  • ПУП «Брестские традиции»;
  • СООО «Витконпродукт»;
  • ОАО «Милкавита»;
  • Полесский производственный участок ОАО «Милкавита»;
  • Мясокомбинат «Ляховичи»;
  • ПУП «Оршанский мясоконсервный комбинат».
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Тэги: Россельхознадзор

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