Россельхознадзор взял на усиленный контроль девять белорусских предприятий

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в продукции девяти белорусских предприятий выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований, принятых в Евразийском союзе и РФ.

В этой связи Россельхознадзорм введен режим усиленного лабораторного контроля в отношении следующих предприятий: