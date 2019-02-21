Россельхознадзор взял на усиленный контроль девять белорусских предприятий
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в продукции девяти белорусских предприятий выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований, принятых в Евразийском союзе и РФ.
В этой связи Россельхознадзорм введен режим усиленного лабораторного контроля в отношении следующих предприятий:
- СПК «Агрокомбинат «Снов»;
- ОАО «Бабушкина крынка»;
- ОАО «Бабушкина крынка» - филиал «Славгородский»;
- ПУП «Брестские традиции»;
- СООО «Витконпродукт»;
- ОАО «Милкавита»;
- Полесский производственный участок ОАО «Милкавита»;
- Мясокомбинат «Ляховичи»;
- ПУП «Оршанский мясоконсервный комбинат».