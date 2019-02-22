Председатель СК о смерти ребенка в Серебрянке: там ситуация более запутанная

Ситуация со смертью младенца в столичном микрорайоне Серебрянка пока выглядит запутанной, заявил председатель Следственного комитета Иван Носкевич 21 февраля в программе «Разговор у президента» телеканала «Беларусь 1».

8 февраля в Минске возле дома на проспекте Рокоссовского было обнаружено тело пятимесячного мальчика с признаками насильственной смерти. Милиция сообщала, что у младенца была удавка на шее.

По подозрению в совершении преступления задержаны пять человек, в том числе мать и отец ребенка. По предварительной информации, они накануне совместно распивали спиртные напитки в квартире, где проживал ребенок с родителями.

«Так получилось, что на фоне такой неприглядной картины, а именно обнаружения младенца под балконом, к этому делу повышенный интерес. И мы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 139 по факту умышленного убийства. Задержали пять человек, которые находились в квартире накануне произошедших событий», — отметил Носкевич.

«Но там ситуация более запутанная. Я почему и назвал изначально эту ситуацию не как убийство, а как чрезвычайное происшествие, — продолжил глава СК. — Там предстоит еще очень много работы для того, чтобы установить, от чего погиб ребенок. По крайней мере телесных повреждений на теле ребенка, связанных с падением с высоты, а именно с 11-го этажа, не имеется. То есть погиб он в силу других причин, и нам там еще надо будет очень детально во всем разобраться».