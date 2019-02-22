Носкевич об убийстве младенца в Лунинце: случай вопиющий, такого еще не было

Следователями установлена картина преступления с гибелью восьмимесячной девочки в Лунинце, сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич 21 февраля в программе «Разговор у президента» телеканала «Беларусь 1».

27 октября около 19 часов 28-летний житель Лунинца, придя домой, обнаружил труп восьмимесячной дочери. Девочка была обезглавлена. В это время в квартире находились мать ребенка и знакомый семьи, которые были в состоянии алкогольного опьянения.

25-летней жительнице Лунинца и ее 47-летнему знакомому, которые подозреваются в убийстве девочки, предъявлено обвинение. Действия каждого из них квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц.

Семья состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении.

«По Лунинцу случай, конечно, вопиющий. Такого в истории современной Беларуси вообще не было, в принципе. Картина происшествия нами установлена. Нам осталось совместно с судебно-медицинскими экспертами выяснить ряд деталей для предъявления окончательного обвинения», — отметил Иван Носкевич.

«Совместно с судебно-медицинскими экспертами нам предстоит очень детально, тщательно исследовать все события, дать оценку роли каждого, кто присутствовал в квартире, а именно — матери, ее знакомому, хронологически разложить все события и только тогда предъявить окончательное обвинение и направить дело в суд. Мы справимся с этой задачей. Я думаю, что вина каждого будет объективно, четко доказана», — подытожил председатель СК.