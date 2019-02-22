Киевское «Динамо» вышло в 1/8 финала Лиги Европы

Клуб белорусского тренера Александра Хацкевича прошел «Олимпиакос», сыграв в гостях со счетом 2:2 и дома — 1:0.

На 32-й минуте ответного домашнего поединка «Динамо» сумело распечатать ворота греческого клуба. Миколенко сделал прострел на Франа Соля, а тот забил. До перерыва испанец мог отличиться и второй раз, но ударом в упор попал в голкипера.

«Очень тяжелый матч. Тяжелое поле, но, самое главное, что результат в нашу пользу. Фрагментами, при переходе из обороны в атаку, смотрелись здорово. Второй тайм провели не так ярко, но Бойко сыграл надежно в воротах. Много моментов не реализовали, но забили мяч, который позволил нам пройти дальше», — процитировала белорусского специалиста клубная пресс-служба.

Также в 1/8 финала Лиги Европы пробились «Арсенал», «Зенит», «Краснодар», загребское «Динамо», «Севилья», «Валенсия», «Наполи», «Зальцбург», «Челси», «Интер», «Ренн», «Славия». «Вильярреал», «Бенфика», «Айнтрахт».

Борисовский БАТЭ в 1/16 финала уступил «Арсеналу» (1:3), а донецкий «Шахтер» — «Айнтрахту» (3:6).