Первый универсам Минска «Фрунзенский» закрывается на реконструкцию с 25 февраля

Последние годы тут работал супермаркет с литовским капиталом Mart Inn. В январе торговый объект у ОАО «Универсам Фрунзенский» выкупила компания «Виталюр».

Акционер «Виталюра» Виталий Яцук рассказывает, что у торговой сети Mart Inn есть февраль, чтобы покинуть объект. После чего тут начнется реконструкция, а потом откроется «Виталюр» с фудкортом, передает TUT.by .

Магазин полностью перестроят, как это было сделано с универсамом «Волгоград» в прошлом декабре. Обновленный универсам откроется в октябре-ноябре.