Первый универсам Минска «Фрунзенский» закрывается на реконструкцию с 25 февраля

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Последние годы тут работал супермаркет с литовским капиталом Mart Inn. В январе торговый объект у ОАО «Универсам Фрунзенский» выкупила компания «Виталюр».

Акционер «Виталюра» Виталий Яцук рассказывает, что у торговой сети Mart Inn есть февраль, чтобы покинуть объект. После чего тут начнется реконструкция, а потом откроется «Виталюр» с фудкортом, передает TUT.by.

Магазин полностью перестроят, как это было сделано с универсамом «Волгоград» в прошлом декабре. Обновленный универсам откроется в октябре-ноябре.

«Фрунзенский» был первым продовольственным универсамом с самообслуживанием в БССР, его открыли по проспекту Пушкина, 37 в 1975 году. В 2013 году здание планировали снести и построить на его месте высокоэтажный многофункциональный комплекс с продуктовым магазином на первом этаже. Магазин только закрывали на три месяца для ремонта, и в 2014 году во «Фрунзенский» пришла сеть Mart Inn.

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Тэги: Виталюр универсам Фрунзенский реконструкция Персона: Виталий Яцук Город: Минск

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