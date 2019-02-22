Видеофакт. Глеб записал обращение к болельщикам «Арсенала»

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Полузащитник БАТЭ Александр Глеб провел в составе английского клуба свои лучшие годы и первым из белорусов дошел до финала Лиги чемпионов.

«Ребята, привет. Спасибо всем за эту невероятную атмосферу. Спасибо большое за поддержку, я никогда не забуду этого. "Арсенал" навсегда в моем сердце. Спасибо, ребята, и удачи», — сказал 37-летний футболист.

Это короткое видео уже посмотрели около 200 тысяч раз на официальном Twitter английского клуба.

В матче «Арсенал» — БАТЭ Глеб вышел на поле на 58-й минуте под овации трибун «Эмирейтс».

По сумме двух матчей борисовчане уступили со счетом 1:3. В 1/8 финала турнира пробилось киевское «Динамо».
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Тэги: ФК Арсенал-Лондон БАТЭ Лига Европы Персона: Александр Глеб Город: Лондон

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